Educació avala els grups amb alumnes d'edat diferent per al nou curs

El Departament d'Educació ha avalat els grups-classe amb alumnes de diferents edats. El conseller Josep Bargalló ha dit que molts centres abans de la pandèmia treballaven amb "internivells" i grups de "docència col·laborativa" amb grups, per exemple, de primer i segon de Primària. "Això és normal en moltes propostes d'innovació col·lectiva", ha detallat el conseller en una roda de premsa aquest matí.Bargalló ha dit que el Departament no té "res a dir" si un centre ha presentat un pla amb grups amb alumens de diverses edats, sempre que el grup sigui "estable" i compleixi amb els objectius pedagògics. "Hi ha casos d'aquests, però ja n'hi havia. No és novetat", ha remarcat. Tot i així, aquests grups "fusionats" de cara al nou curs ha incrementat la incertesa entre algunes famílies.D'altra banda, el curs escolar començarà amb 800 treballadors dels centres de baixa. La xifra engloba docents i professionals d'administració i serveis i representa tots aquells treballadors que van manifestar al juny vulnerabilitat per assistir als centres en el context epidemiològic actual.Del total de 12.800 persones que van manifestar vulnerabilitat, el Departament d'Educació ha informat que 1.700 requerien una adaptació del lloc de treball. Les 800 baixes corresponen a aquelles persones que han vist com el seu lloc de treball no s'ha pogut adaptar a la seva vulnerabilitat.Aquestes baixes es cobriran amb substitucions, tal com ha indicat el conseller, Josep Bargalló. També es cobriran amb substituts els llocs dels treballadors que hagin d'abandonar el centre per raons epidemiològiques de prevenció.El conseller, Josep Bargalló, ha informat que enguany s'han contractat 8.162 nous professionals per a les escoles i no ha descartat incorporar-ne més un cop hagi començat el curs.Bargalló ha insistit que l'escola serà el lloc "més segur" per als infants fora de casa seva quan comenci el curs el 14 de setembre. Bargalló ha defensat que s'han pres mesures per garantir la seguretat, la prevenció, la traçabilitat. El control i el seguiment i ha posat l'accent en l'ús de mascaretes, la distància de seguretat, la higiene de mans, el control de temperatura i la ventilació dels espais."Podem fer que sigui un curs millor. De les dificultats en podem fer avenços significatius", ha assegurat el conseller. Bargalló també ha reivindicat que la Generalitat va dictar les primeres instruccions per a l'inici de curs el 3 de juliol. "Molt abans que altres administracions de l'Estat i Europa", ha dit.L'ús de mascareta serà obligatori sempre per a totes les persones que treballin i estudiïn als centres de secundària, batxillerat, formació professional i formació d'adults. En el cas d'infantil i primària la mascareta s'haurà de fer servir a les aules sempre que la situació epidemiològica del territori on estigui el centre ho requereixi.El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha situat com a "mesura clau" els grups de convivència estable. El conseller ha admès que com més petits siguin els grups-classe millor, però ha remarcat que per damunt del nombre és més important "l'estabilitat del grup". "Tots els plans dels centres garanteixen l'estancabilitat dels grups", ha deixat clar, i ha assegurat que tots els centres han treballat per tenir grups "molt més reduïts" que en l'any anterior. "Farem tot l'esforç perquè els grups siguin reduïts, però el més important és que els grups siguin estables. Això és la clau", ha insistit.Bargalló ha assegurat que la majoria de centres tenen unes ràtios "molt baixes". El conseller ha xifrat en un 70% els grups de l'educació pública que tenen unes ràtios de 20 alumnes o menys per grup-classe.El conseller ha instat els centres a garantir totes les mesures de seguretat en les activitats extraescolars, que s'organitzen des de les escoles o les AMPA. Bargalló no ha entrat en si les activitats han de començar al setembre o a l'octubre, i ho ha deixat en mans dels centres, però sí que ha remarcat que no es pot permetre un curs sense activitats extraescolars.Bargalló també ha explicat que es farà un cribratge poblacional des de la tercera setmana de setembre prioritzant les escoles on hi hagi casos. Aquesta qüestió es detallarà demà en una compareixença conjunta amb Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Bargalló ha remarcat que les reunions han de ser telemàtiques."L'evolució de la pandèmia i de la situació sanitària farà que en cada moment es vagi ajustant i matisant les mesures. Serà un curs de constant adaptació", ha explicat el titular d'Educació.

