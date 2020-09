Nissan reprèn la producció a totes les línies enmig de noves protestes dels treballadors d'Acciona

Nissan ha reprès aquest dilluns la producció de vehicles a totes les seves línies de producció a la planta de la Zona Franca de Barcelona. Després d'activar la fabricació a la línia 1 –la de la furgoneta elèctrica e-NV200- el passat 31 d'agost, avui s'ha afegit la línia 2, on s'acoblen les 'pick up' Nissan Navara, Renault Alaskan i Mercedes Classe X. Malgrat tot, des dels sindicats afirmen que la producció real de cotxes no es reprendrà fins a l'octubre pel conflicte amb Acciona. De fet, els treballadors d'Acciona s'han manifestat novament a les 5 del matí davant les instal·lacions de l'automobilística per exigir la retirada de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta els més de 500 empleats subcontractats per l'automobilística.La concentració dels empleats de la companyia multiservei ha començat al voltant de les cinc del matí i s'ha allargat fins després de les set, moment en què els treballadors de Nissan –que també es trobaven a davant els accessos de la planta- han entrat a l'interior de les instal·lacions. Així, la producció a la planta s'ha ajornat durant més d'una hora, ja que al voltant de les sis del matí és quan s'inicien els torns. Durant la protesta, el centenar de persones que hi ha assistit han repetit proclames habituals com "Nissan som tots" o "volem treballar".Tot i que bona part dels treballadors de Nissan han tornat aquest dilluns a la feina, des dels sindicats recorden que la producció a la Zona Franca és pràcticament nul·la. "La producció real de vehicles no es normalitzarà fins a l'octubre, i això ens dóna marge a nosaltres per negociar amb Acciona", explica el president del comitè d'empresa d'Acciona, Manuel Núñez. El líder sindical comenta que Nissan s'ha limitat a formar els seus treballadors per si finalment s'haguessin de cobrir els llocs d'Acciona, que fa tres setmanes va rescindir de forma unilateral el contracte amb l'automobilística. No obstant això, Núñez subratlla que la plantilla de Nissan ja s'ha posicionat clarament a favor dels empleats d'Acciona. "Legalment no es poden negar a fer la formació, però no veurien ètic ocupar els nostres llocs de treball", diu.La setmana passada es va celebrar la primera reunió de la mesa de reindustrialització de Nissan, que ha de servir per trobar una alternativa que garanteixi l'activitat i l'ocupació a les plantes de l'empresa a Catalunya. En paral·lel, va transcendir que Schneider Electric estava disposada a invertir 3.500 milions d'euros a la Zona Franca per dedicar-se a la fabricació de bateries elèctriques.Per Núñez, notícies com aquesta "són positives", però també demana que no només sigui Nissan la que es tingui en compte. "Tot el parc proveïdors i empreses subcontractades hem de ser-hi", destaca. Fins ara, el comitè d'empresa d'Acciona s'ha reunit amb el govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona, els quals ja s'han compromès a incloure'ls en els plans de reindustrialització.La d'aquest dilluns ha sigut la primera mobilització d'una setmana que es preveu intensa pels treballadors d'Acciona. Aquest mateix dilluns, l'empresa ha convocat una reunió telemàtica amb el comitè de vaga que també comptarà amb la mediació de Treball. Per altra banda, la Inspecció de Treball es reunirà de forma presencial amb el comitè d'empresa aquest dimarts.Dimecres se celebrarà la tercera reunió entre empresa i treballadors per intentar desencallar la situació de l'ERO, i dijous hi ha convocada una manifestació davant la seu central d'Acciona, situada al Passeig de la Zona Franca. Després de dues setmanes de negociacions, el secretari del comitè d'empresa, Alberto Serrano, manté que l'empresa "no ha demostrat res" i defensa que l'ERO "no té fonaments". En aquest sentit, afirma que se sent optimista de cara als pròxims dies i exigeix la retirada "immediata" de l'ERO per poder negociar amb la companyia. "Amb una pistola al cap no podem parlar", conclou.

