Així és la nova sèrie adolescent que estan comparant amb Merlí

D'aquí poc podrem veure una nova sèrie adolescent que té moltes similituds amb Merlí. Es tracta de Hit, una producció que s'emetrà per TVE i que està ambientada en un institut espanyol.La ficció s'ambienta a l'institut Anne Frank, situat als afores de Madrid, i tracta sobre l'assetjament escolar i el consum de drogues, entre altres. La sèrie arrenca quan la directora es veu obligada a demanar a juda a un peculiar professor interpretat per l'actor Daniel Grao.Entre l'elenc d'actors també hi ha la Leire Cabezas, el Gabriel Cuevas i la Carmen Arrufat, entre altres.

