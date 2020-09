Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-35 a Sant Celoni

Un motorista ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a la C-35 al terme municipal de Sant Celoni (Vallès Oriental), segons informa el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 08.57 h. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió lateral entre un turisme i una motocicleta i, a causa del xoc, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes.El conductor del cotxe ha resultat ferit lleu i l'han traslladat a l'hospital de Sant Celoni. Amb aquesta víctima mortal, són 72 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes (dades provisionals).L'accident s'ha produït al punt quilomètric 64 de la C-35 i s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, l'helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La C-35 ha estat tallada a Sant Celoni en els dos sentits fins a les 10.17 h aproximadament.

