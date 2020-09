Irene Montero insisteix que s'ha d'implementar el permís retribuït per a la conciliació

🔴 Entrevistem la ministra d'Igualtat @IreneMontero: "Tenim un problema estructural i hem de ser autocrítics" https://t.co/uFu3uB2KA9 https://t.co/y9HaFKkvg6 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) September 7, 2020

La Ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha defensat que el permís retribuït ha d'arribar a totes les famílies que hagin de fer quarantena "sense excepció", també encara que no tinguin cap membre positiu de coronavirus. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Montero ha afegit que és de "sentit comú" que si els infants s'han de quedar a casa tinguin garantida la cura per part dels seus responsables directes.La ministra s'ha expressat d'aquesta manera després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hagi limitat a dir en una entrevista a TVE que aquesta qüestió és objecte de diàleg amb els agents socials i recordar que les persones que hagin d'atendre necessitats familiars es poder acollir a una flexibilitat de la jornada laboral.La ministra ha recordat que el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ja va dir que s'està treballant perquè la incapacitat temporal es faci extensiva també per als pares i mares que veuen que el seu fill no pot anar a l'escola perquè o té febre o ha de fer quarantena encara que no sigui positiu de covid-19. I la ministra ha afegit que es treballa perquè la mesura es pugui estendre com més aviat millor però no ha concretat cap calendari.

