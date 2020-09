Encara hi ha 1.602 milions d'euros en pessetes sense bescanviar

Recta final i últims quatre mesos per canviar les pessetes per euros. El proper 31 de desembre s'acaba el termini per poder treure's de sobre els 'vells' bitllets i monedes al Banc d'Espanya. Qualsevol persona que encara tingui diners en pessetes els pot bescanviar a l'edifici central de l'entitat, i en el cas de Barcelona, al número 17 de la plaça de Catalunya, així com altres sucursals del Banc d'Espanya distribuïdes arreu de l'Estat.Amb l'arribada de l'euro l'1 de gener del 2002, es calcula que hi havia en circulació bitllets i monedes per valor de 48.750 milions d'euros. Des de llavors, s'ha bescanviat un 97% d'aquesta quantitat, però al final del mes de juliol passat encara quedaven per canviar l'equivalent a 1.602 milions d'euros.Per facilitar l'operació de canvi, el Banc d'Espanya ha elaborat un vídeo explicatiu i una sèrie de materials informatius -com fulletons- que es distribuiran a través de les seves sucursals i entitats col·laboradores. A causa de les mesures de seguretat per la covid-19 en edificis públics, per fer aquesta operació de bescanvi de pessetes euros s'ha de concertar una cita prèvia trucant al 91 338 50 00, entre les 8:00 hores del matí i les 17.00 hores de la tarda, o omplir un formulari disponible a la web del Banc d'Espanya. Els interessats estan obligats a identificar-se amb DNI, passaport o targeta de residència.Es podran canviar tots els bitllets i monedes de pesseta posats en circulació a partir de 1939. Per als bitllets emesos entre 1936 i 1939, serà necessari una anàlisi prèvia per part dels experts del Banc d'Espanya. Igualment es poden canviar totes les monedes commemoratives, com les de 2.000 pessetes i les de col·lecció. Tots els bitllets i monedes es bescanviaran pel seu valor facial d'un euro per cada 166,386 pessetes.

