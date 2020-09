Sánchez pensa en el PDECat per negociar els pressupostos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dilluns que el seu executiu es posarà en contacte amb els quatre diputats del PDeCAT al Congrés dels Diputats per intentar negociar els pressupostos en el cas que es consumi la ruptura amb JxCAT i s’escindeix el grup a Madrid. Sánchez ha assegurat que té intenció de complir la seva promesa de reformar el delicte de sedició, pel què van ser condemnats els líders independentistes. En una entrevista a TVE , Sánchez ha insistit en la necessitat d’aprovar els pressupostos, i per fer-ho possible ha apuntat que el seu govern contactarà amb tots els grups parlamentaris i “també” amb els quatre diputats del PDECat, perquè “el nostre objectiu és aconseguir una majoria parlamentària que superi els 176 escons” que marquen la majoria absoluta.Preguntat per si està disposat ara a complir el compromís de reformar el delicte de sedició, Sánchez ha apuntat que cal extreure “moltes lliçons del que ha passat amb el mal anomenat procés, de la situació que existeix amb líders que estan a la presó, i també de la ruptura emocional que està representant per a part de la societat catalana, amb la que hem de ser empàtics”.En referència a aquestes lliçons, ha apuntat que també cal “mirar a Europa”, perquè “algunes de les sentències diuen clarament els dèficits que té el nostre Codi Penal quan estem parlant d’aquest tipus de delictes”. Per tant, segons Sánchez, “l’objectiu d’actualitzar, modernitzar i revisar” el delicte de sedició “es manté”.En tot cas ha afirmat que “encara no” té dates per a aquesta revisió del delicte de sedició del Codi Penal, però “hi està treballant el Ministeri de Justícia”, però “el meu objectiu és abordar aquesta modificació”.

