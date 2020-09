Mor un treballador d'una empresa de reciclatge a Castellbisbal

Un treballador de 48 anys ha mort aquest diumenge al matí després d'un accident laboral mentre treballava en una empresa de reciclatge de ferralla a Castellbisbal. Els cossos d'emergència van rebre l'avís a les 11.03 h; s'hi van desplaçar patrulles de Mossos, del SEM i de Bombers.



Segons apunta la policia catalana, la víctima s'hauria precipitat en un forat dedicat a la trituració de ferralla per al seu reciclatge. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergència, aquests no van poder fer res per salvar la vida de l'home. El jutjat d'instrucció de Rubí i el Departament de Treball han obert una investigació de Treball.

