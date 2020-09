Un cop de pilota de Djokovic a una jutge de línia deixa el número 1 fora de l'US Open

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



pic.twitter.com/t1zX6lEFxK — Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020

El número 1 del món Novak Djokovic ha estat desqualificat de l'US Open per donar un cop de pilota a una jutge de línia durant el seu partit davant l'espanyol Pablo Carreño, que avança a quarts de final.El principal favorit a Nova York es va acomiadar de la competició per llançar la pilota amb la raqueta a una jutge en el fons de pista, la qual va caure a terra i va tenir problemes per respirar fins a ser atesa. En el seu gest, Djokovic no ho fa mirant a on va la pilota, però ho fa amb força i sense control.El de Belgrad venia ja calent del joc anterior, on també va donar un cop de pilota que va passar més desapercebut per l'absència de públic a la Arthur Ashe. Aquí, Djokovic va perdre tres pilotes de set i en el següent joc va perdre el seu servei davant Carreño. La reacció del número 1 va ser aquest cop de pilota que li va acabar causant la desqualificació després de gairebé 10 minuts de discussió amb el supervisor.I així acaba la ratxa de 26 victòries i 0 derrotes de Nole el 2020.

