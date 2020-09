Segon brot en un centre de salut de Reus en pocs dies

Un total de vuit treballadors del Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Sant Pere de Reus estan infectats per coronavirus, segons ha avançat el Diari Més . Es tracta d'un brot, però, que segons fonts dels treballadors podria afectar més persones dins del mateix centre de salut.Els positius han resultat aïllats i el centre va fer una desinfecció el passat divendres, tot plegat després d'un cribratge que es va fer fa uns dies. El CUAP Sant Pere, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Reus , van ser els dos centres de salut on es van fer cribratges per als veïns de la capital del Baix Camp. En tots dos hi ha acabat havent un brot entre els mateixos treballadors

