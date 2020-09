Instagram tanca el compte a dos humoristes de «Charlie Hebdo» per publicar una portada amb Mahoma

La xarxa social Instagram ha suspès aquest diumenge els comptes dels humoristes de la revista satírica Charlie Hebdo Laure Daussy i Coco després de publicar la portada de la publicació en la qual apareix una caricatura de Mahoma. Tots dos han expressat la seva sorpresa per la mesura, a través dels seus comptes en Twitter aquest dissabte, i finalment la plataforma ha esmenat "l'error".



Mon compte #instagram a été "désactivé". La dernière photo que j'avais postée était la #Une de @Charlie_Hebdo_ C'est donc probablement un piratage ou un signalement en masse, nouvelle forme de #censure. Hallucinant. pic.twitter.com/URhKpeFxjm — Laure Daussy (@LaureDaussy) September 5, 2020

"Aquests comptes han estat eliminats per error. Han estat restablertes tan aviat com ens van informar i lamentem qualsevol confusió o perjudici que això pogués haver causat", ha explicat un portaveu d'Instagram a la televisió BMFTV.

Tout est rétabli. Il est possible que des signalements massifs de la couv’ aient fait suspendre les comptes Instagram automatiquement. #arf

Eh bien, aux « signaleurs » : allez vous faire cuire un œuf, avec vos signalements. 💪 @Charlie_Hebdo_ @LaureDaussy 💪 pic.twitter.com/8PPgQPDPNL — Corinne (@cocoboer) September 6, 2020

Daussy ha explicat que davant l'imminent començament del judici pels atemptats de 2015 contra la redacció de la revista va decidir tornar a publicar les caricatures de Mahoma.

A més, la revista publicarà en la seva pròxima edició les caricatures del profeta Mahoma que van desencadenar una onada de disturbis als països de majoria musulmana en 2005 i 2006, coincidint amb l'arrencada del judici per la cadena d'atemptats de gener de 2015.

El judici



Dimecres comença el judici contra els suposats còmplices de la massacre a la seu de la publicació, en el qual van morir dotze persones. La revista ha publicat en portada les caricatures que van justificar l'atac per als integristes sota el titular: "Tot això per això".

La imatge central correspon a una caricatura del dibuixant "Cabu", una de les víctimes mortals de l'atemptat de 2015. En ella, s'al·ludeix a un Mahoma "desbordat" per l'integrisme islamista: "És dur que em vulguin aquests idiotes", afirma el protagonista.

Charlie Hebdo justifica en un editorial la publicació dels dibuixos apel·lant al seu "valor històric i penal", al·legant que han passat catorze anys des que es va deslligar la polèmica i hi ha joves "testimonis d'un judici que no entendrien" si no veuen les vinyetes.

La redacció explica que, durant aquests últims anys, sempre s'havia negat a publicar-les, però no perquè estava "prohibit", sinó per "covardia". "Reproduir les caricatures en la setmana de l'obertura del judici pels atemptats de gener de 2015 ens semblava indispensable", afegeix.

La representació de Mahoma, profeta de l'Islam, està prohibida en aquesta religió i fins i tot es considera una ofensa als sentiments religiosos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor