Més de 2.000 professors de Madrid, possibles casos de Covid a les portes de l'inici de curs

A les portes de l'inici escolar, entre 2000 i 2500 professors madrilenys podrien tenir el coronavirus. Segons ha explicat el conseller d'Educació i Joventut de la Comunitat de Madrid, els docents estan pendents de sotmetre's a les proves PCR després d'haver donat positiu als tests serològics que es van programar abans del retorn a les aules.Les proves s'han començat a fer aquest dissabte, i de confirmar-se que són positius, serien substituïts per interins, addicionals als 10.610 professors que la Comunitat té previstos contractar, ha confirmat Ossorio. Pel que fa a les proves serològiques, fins al moment se n'han fet 66.000 dels 72.000 docents convocats. Això suposa, en paraules del conseller, que hi està acudint "el 90%" dels professors, cosa que "satisfà" a la Comunitat."Com més vagin, més seguretat", ha resumit. Un cop més, Ossorio ha demanat disculpes per les cues del primer dia, quan "hi va haver gent que va haver d'esperar moltes hores" encara que la resta de jornades han discorregut "amb absoluta normalitat".El titular d'Educació ha descrit com un "repte complicat" la pràctica d'aquests tests entre la comunitat educativa -no circumscrita només als professors sinó que també afecta al personal administratiu i al personal dels menjadors- atès que "es van incorporar de les seves vacances al dimarts passat". I ho han fet "sense escatimar recursos".

