El PSOE confia que el PP canviï la seva actitud «totalment contrària» als pressupostos generals de l'Estat

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, confia que el PP canviï la seva actitud "totalment contrària" als pressupostos generals de l'Estat. En una roda de premsa aquest diumenge, Narbona ha expressat que és possible l'entesa "amb totes les forces", tot i que ara hi hagi una actitud "molt poc constructiva" dels populars. Així, ha dit que "més enllà de l'interès de Casado de seguir en una confrontació permanent, pot haver-hi interessos des de diferents territoris i des del món econòmic que s'inclinin a favor de la posició tan tancada".



Narbona ha apel·lat a "l'excepcionalitat" del país i ha dit que fins i tot els votants del PP "no entendrien" una posició que vagi tan en contra dels comptes.

D'altra banda, el diàleg obert també es manté amb els partits independentistes. La presidenta dels socialistes espera que aquestes converses siguin "profitoses" després que l'executiu hagi dit que està disposat a tornar a reunir al setembre la taula de diàleg. Pel que fa a la possibilitat d'establir converses amb els diputats que s'han quedat amb el PDECat i no han transitat cap a JxCat, Narbona s'ha limitat a dir que "sempre es parla amb tots", i que també serà així si arriba el moment.

Finalment, en relació amb les discrepàncies entre Unides Podem i Ciutadans, de qui el PSOE vol arrencar el suport per als pressupostos generals, Narbona ha dit que "ara no és moment d'apujar impostos". Amb tot, ha dit que això no vol dir que el govern de coalició "renunciï" a revisar la fiscalitat quan hi hagi una millora de l'economia i fer un reforç cap al frau i l'evasió fiscal.

La presidenta del PSOE també ha fet una crida a la "serenitat" per la tornada a l'escola i a la "responsabilitat" de les comunitats autònomes en gestionar-la. Ha subratllat els recursos que hi ha posat el govern espanyol i ha lamentat que hi ha comunitats autònomes que no ho han aprofitat. Narbona ha carregat contra Casado, a qui ha retret les crítiques al govern de "falta de lideratge" i que vulgui "posar-se de perfil" en determinades autonomies on els populars tenen responsabilitat.

