Mar de plàstic: fotografia subaquàtica per alertar de la contaminació del Mediterrani

Una de les fotografies de Mar de plàstic. Foto: Enric Gener

Fotografies sota l'aigua de Menorca per alertar de les conseqüències de la sobrepesca i la contaminació al Mediterrani. Aquest és l'objectiu de Mar de plàstic, un projecte del fotògraf menorquí Enric Gener, emmarcat en el treball de llarg recorregut 277, de fotografia subaquàtica.El missatge de Gener és tant clar com contundent: en pocs anys hi haurà més plàstic que peixos en el mar. Per aquest projecte fotogràfic es van reutilitzar un parell de peixos que havien sigut creats amb materials reciclats, majoritàriament plàstic. El resultat és visualment espectacular.L'origen del projecte es remunta al 2009, quan Gener decideix fer un canvi radical de vida. Fins aleshores vivia en una gran ciutat cursant estudis d’art i disseny i treballant com animador gràfic. Va ser llavors quan la seva prioritat es va convertir en viatjar i viure en diferents indrets, sempre a prop del mar. Es va comprar una càmera subaquàtica i va començar una nova vida lluny de la ciutat dedicant-se professionalment com animador gràfic freelance i arrancant el seu projecte vital de 27MM.Va ser poc després quan va ser guanyador del premi Photo of the day de National Geographic el 2010. Tot seguit va començar a aparèixer en nombrosos articles de premsa i revistes de tendència com: My Modern Met, Fubiz, The Guardian, Condé Nast, Cultura Inquieta, Talent House, DNG Photo Magazine, Worbz, Yorokobu, Design you trust o Humanize.El 2016 i el 2019 el fotògraf menorquí va ser finalista en el RedBull Illume, la competició fotogràfica de referència a l'hora de combinar esport i creativitat.

