El Manneken Pis, amb mascareta i vestit de metge per homenatjar els sanitaris

Brussel·les ha decidit homenatjar els sanitaris i la seva tasca contra la Covid-19, vestint l'icònic Manneken Pis de metge."Representa molt. És un gran agraïment a tot el personal sanitari, no només als metges i infermeres, sinó també al personal de neteja i tots els treballadors perquè un hospital és un lloc complex amb molts empleats diferents i tots corren riscos per la població", assegura el president de l'associació d'amics del monument.Bèlgica és un dels països del món amb una taxa de mortalitat per càpita més alta a causa de la Covid-19. Per això la ciutat s'ha decidit a homenatjar els sanitaris d'aquesta manera tan simbòlica.És habitual que el Manneken Pis llueixi diversos vestits i disfresses i de fet en té més de 1.000. Els únics requisits són que no tinguin missatges polítics, ni comercials ni religiosos que puguin ser ofensius.

