El futur de l'oci nocturn penja d'un fil: «Ens surt més car tenir obert que tancat»

Alguns van fer-ho, fins i tot, abans que existís la restricció horària, per què “resultava més car tenir obert que tancat”, tal com explica Eva Curto, l'encarregada de Venice Club, al carrer de les Escaletes. En el seu cas, va obrir les portes durant tres setmanes de juliol, però les “caixes ridícules” van empènyer-los a plegar abans que arribés l’agost.Al Klandesti, al camí Fondo, va passar una cosa similar: van obrir només tres caps de setmana “perquè el panorama era patètic; una cosa és obrir i l’altra que vingui gent”, explica en Marc, un dels seus socis. Des del bar musical, inaugurat al desembre, diuen que no els surt a compte obrir si a partir de les 12 de la nit, que és quan la gent surt de les terrasses i va cap als bars, ja no hi pot entrar ningú més -tal com exigeix la normativa estatal-.En el cas de Pickwick i La República, que comparteixen façana a la Rasa, quan van obrir els divendres i dissabtes de juliol, la facturació va ser “correcta, com a mínim per pagar les despeses d’aquell moment", però el fet d'haver de tancar al cap de tres setmanes, encara els va causar més pèrdues. Tal com ha explicat Jordi Casanovas, el seu propietari, a“Obrir és fer una inversió: S’ha de comprar gel, licors, fer una neteja, donar d’alta a tots els treballadors... I per recuperar això, necessites mínim un mes, si tot va bé”.A hores d’ara, sense comptar el mes de juliol, la majoria de locals d'oci nocturn de Terrassa porten pràcticament sis mesos tancats. Això ha deixat, al seu pas, pèrdues de milers d’euros, deutes inassumibles, treballadors en ERTO, acomiadaments i una incertesa total sobre el futur del negoci.Una de les qüestions que més preocupen a tots els locals del sector és la "incertesa total" en la qual estan immersos. No saben quan es podrà obrir, si es podrà fer, amb quines condicions, si hi haurà alguna mena d’ajuda o rescat sectorial i si aguantaran suficient temps per rebre’l o hauran de tancar abans.“No es pot encarar l’any de cap manera, perquè no tenim data per obrir”, apunta Xavi Gómez, president del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i propietari de la Sala Born i del restaurant Zurito, tots dos situats al principal carrer de l'oci nocturn terrassenc. Ressalta que tan sols un 25% de l’oci nocturn de la ciutat va obrir, però amb la normativa estatal, la majoria van tornar a tancar i “només en queden un o dos que fan alguna cosa de menjar”.

Un altre local ha explicat que, encara ara, no saben molt bé què poden fer i què no. En cap moment no han rebut cap comunicació oficial en què se’ls detallés què havien de fer, sinó que se n’han anat assabentant a través de les xarxes socials: "Anem una mica de la mà de Déu, una setmana podem obrir, però no sabem si la següent podrem".



Milers d'euros perduts



La majoria de negocis no han vist una altra alternativa que fer un gir en la seva activitat inicial, davant del cúmul d'incògnites que envolta el sector. Locals com el Venice i el Klandesti treballen per ampliar la seva oferta i poder mantenir-se dempeus mentre no hi hagi noves directrius per part de les administracions.



En el cas del primer, la seva encarregada, Eva Curto, ha explicat que ha demanat una llicència per poder obrir de 21 a 01 h, en comptes de 23 a 03 h, que era el seu horari habitual. La situació, diu, “és bastant crítica”: les pèrdues són d’aproximadament uns 65.000 euros i han hagut d’acomiadar les deu persones que tenien en plantilla i que havien estat en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) des de març fins al juliol.



La República i Pickwick també van haver d’acomiadar els seus treballadors, aproximadament una vintena, perquè “hagués suposat la fallida total”. Entre els dos locals, el seu propietari estima unes pèrdues d'entre els 70.000 i els 100.000 euros.



“Cada bar ha hagut de negociar amb el seu llogater”, apunten des de Klandesti. En el seu cas, van arribar a un acord amb el propietari del local. En tenir una llicència de restauració, ara estan treballant en una oferta gastronòmica per complementar l’activitat del bar i obriran de dijous a dissabte: “No era l’objectiu del nostre negoci, però potser només hi haurà aquest remei”. Comptabilitzen unes pèrdues aproximades de 15.000 euros.



Des de la Sala Born, afirmen que no els surt a compte obrir si només poden fer-ho fins a la una. En el seu cas, el propietari també té el restaurant Zurito, situat just al costat, i és això el que està aguantant la Sala Born. Tot i això, la facturació al restaurant està al 50% i els treballadors en ERTO: “Estem salvant els mobles, podem pagar les factures”.



Esforç per implementar les mesures de seguretat

Un dels requisits per poder reobrir els locals d’oci nocturn una vegada va estar permès era implementar un seguit de mesures de seguretat, com ara el manteniment de 2,5 m de distància entre persones, la sectorització de l’espai, l’ús de mascaretes i la reducció de l’aforament. A banda d'aquestes, alguns establiments, com és el cas del Venice i el Klandesti, van adoptar mesures addicionals de manera voluntària. Ambdós locals demanaven el nom i número de les persones que hi anaven, per tal de facilitar el rastrejament de contactes en cas de rebrot.

A Pickwick i a La República, així com al Klandesti, els clients no podien apropar-se a la barra, sinó que se’ls servia a les taules. “La gent gran agraïa que hi hagués tantes mesures”, comenta Jordi Casanovas, "en canvi, la gent jove ha estat més reticent a venir”.



Criminalització de la nit



Amb la prohibició de l’oci nocturn més enllà de la una, també s’ha posat èmfasi en el control dels botellots, amb seguiments diaris als “punts calents” de la ciutat, tal com ha explicat el regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, en declaracions a aquest mitjà.



El mateix operatiu que controla l’ús de la mascareta s’encarrega de les batudes anti-botellots cada nit. De fet, la majoria de multes per no dur la mascareta són a gent que es trobaven fent botellot, assegura Rivero, tants als extraradis de la ciutat com al centre. Tot i això, no s'han detectat concentracions de gent a la Rasa passada la una de la matinada.





Als botellots, ni de lluny es compleixen les mesures que hi ha als locals nocturns, però “a qui li queda l’estigma és a la nit, i per extensió, als locals de nit; i això és injust”, apunta el Marc, soci de Klandesti. “El que nosaltres volem fer és un negoci responsable, però el que no té cap sentit és que no ens deixin obrir quan es poden fer altres coses sense cap mena de seguretat”, conclou.“Nefasta”, “pèssima”, “contradictòria”, “cruel”, ”surrealista”, “un fracàs absolut”. Aquestes són algunes de les paraules amb què els diferents locals d’oci nocturn de Terrassa defineixen la gestió per part de la Generalitat i el govern espanyol. “No trobo normal que un local d’oci nocturn amb les mesures de seguretat no pugui obrir i els locals de dia puguin tenir les terrasses plenes de gent i les persones fent cues per seure-hi”, apunten des del Venice Club.

En canvi, qui és propietari de La República i Pickwick des de fa set anys, Jordi Casanovas, considera que, si bé estava justificat el tancament dels locals d’oci nocturn, “també està més que justificat un pla de rescat sectorial, perquè vam ser els primers a tancar i serem els últims en obrir”.



Per a ell, falta consciència sobre el moment que estem vivint: “Si ens fan tancar perquè hi ha una pandèmia, crec que ens estaríem equivocant obrint de dotze a una, només perquè tenim una facturació molt bona”. Tot i això, veu les incongruències de poder anar en transport públic o estar a una terrassa “a rebentar de gent” a la tarda, però no a la nit.



Tot i que, en general, la majoria valora positivament l’actuació de l’Ajuntament, que ha deixat ampliar l’espai de terrassa, també hi ha queixes: “Ens segueix cobrant la taxa de residus i altres impostos sobre una activitat que no podem mantenir”.



Tots els establiments amb qui NacióDigital ha pogut parlar, estan d’acord que és necessari que es donin ajudes al sector. Avui dia, l’oci nocturn, com a tal, no n’ha rebut cap. “Si això segueix així, no tindrem més remei que repensar si seguim", diuen. El col·lectiu també apunta a un rescat sectorial com a possible solució "per eixugar aquesta ruïna".

