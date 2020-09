Rescaten tres ciclistes accidentats a Vilanova del Vallès, Mediona i Ivars de Noguera

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge al matí en el rescat de tres ciclistes accidentats a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental), Mediona (Alt Penedès) i Ivars de Noguera. Tots ells han patit una possible fractura de clavícula o espatlla i han estat evacuats a un centre hospitalari.El primer incident ha passat a les 10.50 hores en una pista de difícil accés de Vilanova del Vallès, on un home de 58 anys i veí de Granollers ha caigut. Fins al lloc s'ha desplaçat l'helicòpter amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i dels ERI del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que han evacuat el ciclista a un centre hospitalari.El segon accident ha passat a Mediona, concretament al camí de Can Freixes, on un ciclista ha caigut. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació terrestre dels Bombers.Minuts després, a les 11.06 hores, a Ivars de Noguera ha patit un accident amb bicicleta una altra persona. L'incident ha passat prop de l'Ermita de Cérvoles i fins allà també s'hi ha desplaçat una dotació terrestre del cos.

