Una empresa catalana crea una cabina per detectar possibles melanomes en cinc minuts

L'empresa emergent vol que aquesta cabina s'integri en hospitals i centres mèdics i que sigui com "una mamografia o una ressonància magnètica" que permeti "digitalitzar tota la informació del pacient". De fet, es tracta d'un dispositiu no invasiu que, després de fotografiar tot el cos del pacient, processa les imatges a través de la intel·ligència artificial per poder alertar de canvis en la mida, el color o la forma d'una piga que puguin implicar que es tracta d'una lesió maligna.El director general de Dermavision, Narcís Ricart, ha explicat, a través d'un comunicat, que aquest "dispositiu no vol substituir el dermatòleg, sinó posar al seu abast la intel·ligència artificial per ajudar-lo a diagnosticar més ràpidament sense haver de recopilar dades de manera manual". Segons Ricart, "el melanoma és un dels pocs càncers que es poden veure directament, a simple vista, però el problema és que per poder-lo detectar cal fer una revisió periòdica de totes les lesions del cos per identificar qualsevol evolució sospitosa"."Els dermatòlegs potser no sempre tenen temps de fer aquest seguiment en profunditat, que pot requerir prop d'una hora de reconeixement, fet que acaba implicant que sigui el mateix pacient qui s'hagi d'anar observant, però no sempre ho fa correctament", explica. "Si aquest tipus de càncer es detecta en etapes inicials, és molt més senzill de tractar, però si es desenvolupa, les opcions de sobreviure baixen en picat i esdevé un dels més mortals", conclou.