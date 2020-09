​VÍDEO Detingut a Barcelona per robar joies a gent gran amb el mètode de l'estrebada

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Barcelona un home de 27 anys per robar joies a gent gran amb el mètode de l'estrebada. Se l'acusa de robar amb violència a quatre persones, tres homes i una dona, durant l'agost al barri de la Marina. En tots els casos va aprofitar que les víctimes anaven soles per establir-hi conversa i finalment els va sostreure amb una forta estrebada les cadenes que duien al coll o les polseres. Tot i que no es resistien, el lladre actuava de forma violenta i feia caure les víctimes a terra.L'home va ser detingut per agents de paisà després d'assaltar una dona i robar-li el collaret que duia. L'arrestat va passar a disposició judicial el 4 de setembre i va ingressar a presó.La investigació policial va començar després de detectar que en menys de deu dies s'havien produït tres robatoris amb violència a persones grans al barri de la Marina del districte de Sants-Montjuïc. L'individu actuava igual en tots els casos i no dubtava en ser molt agressiu tot i que les víctimes no es resistien. De fet, en un dels casos va assaltar un home de 86 anys que, tot i caminar amb una crossa i passejar el seu gos, no va dubtar en tirar-lo a terra violentament.El lladre va ser detingut l'1 de setembre cap a tres quarts de dotze del migdia, just després que aquest assaltés una dona al barri de la Marina per sostreure-li una cadena que portava penjada. L'home va fugir corrent sense atendre les indicacions dels agents i fins i tot va agredir diversos policies que finalment el van poder aturar i detenir.Les gestions fetes pels investigadors i el reconeixement fotogràfic van permetre corroborar que l'home detingut era el presumpte autor dels quatre robatoris violents dels darrers dies a la zona. Destaca que en algun dels casos el lladre marxava del lloc dels fets en bicicleta o patinet elèctric i que vivia en un pis ocupat. El detingut va passar a disposició judicial el 4 de setembre i va ingressar a presó.

