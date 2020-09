Desmantellen una xarxa criminal que aconseguia el carnet de conduir de manera fraudulenta a Sagunt

Agents de la policia espanyola han desmantellat a Sagunt (País Valencià) una organització criminal dedicada a la superació fraudulenta dels exàmens per obtenir el carnet de conduït i per la recuperació del permís de pèrdua de punts. Els detinguts utilitzaven una microcàmera per observar les preguntes i transmetien les respostes a través d'un audiòfon.L'operació s'ha saldat amb 22 persones detingudes, dues d'elles in fraganti durant la realització d'una de les proves. A més, tres dels arrestats eren professors d'autoescola.Segons ha informat la policia en un comunicat, les investigacions van arrencar al gener, quan en el marc d'una operació relacionada amb el tràfic de drogues es va detectar l'existència d'una organització criminal paral·lela que facilitava l'obtenció del permís de conduir de manera fraudulenta, emprant per a això telèfons mòbils, microcàmeres i audiòfons interns.En les primeres indagacions realitzades pels investigadors van descobrir que el modus operandi consistia a col·locar abans de la realització de la prova una microcàmera a manera de botó a la peça de vestir de l'aspirant, que els permetia veure les preguntes, mentre amb un petit audiòfon retransmetien les respostes correctes.Els agents van poder saber que l'organització estava composta per tres persones que eren propietàries del material electrònic i encarregades d'instal·lar-lo; tres professors d'autoescola que facilitaven les respostes correctes als examinats; diversos "aconseguidors", que captaven en gran part del territori als interessats en aprovar de forma fraudulenta els exàmens, als quals cobraven entre 1500 i 2000 euros, així com pels propis clients.El frau s'ha detectat a València, Castelló, Múrcia, Barcelona, ​​Terol i Ciudad Real. La policia ha detingut en total a 22 persones pels delictes de pertinença a organització criminal i falsedat de document públic. També han realitzat dos registres domiciliaris i han intervingut nou telèfons mòbils, un ordinador portàtil, una càmera camuflada amb un botó i un penjoll transmissor de sons.Dels detinguts, onze d'ells tenen antecedents policials i quatre han passat a disposició judicial, mentre que la resta han estat posats en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siguin citats.

