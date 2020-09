Taques d'oli a la roba? Tres trucs per eliminar-les

En algun moment o altre tothom s'ha tacat la roba amb oli. Preparant el dinar, menjant l'entrepà... L'oli és difícil de treure dels teixits, però no impossible. T'expliquem tres trucs per fer-ne desaparèixer el rastre.El primer, i més habitual, és fer servir sabó de rentar plats en sec per aconseguir treure la taca. A continuació s'hi ha d'aplicar una mica d'aigua, fregar amb força i esbandir. Després, cal repetir el procés.Aquest mètode no és infal·lible i de vegades cal recórrer a mètodes més dràstics. Per exemple, afegir aigua oxigenada i bicarbonat al sabó de rentar plats. Un truc addicional és fregar amb un raspall de dents, que ens permetrà tenir una precisió més gran.El tercer truc per eliminar les taques d'oli és recórrer a les pólvores de talc. Cal barrejar-les amb sal gruixuda i afegir-hi aigua fins que es formi una pasta. Després l'apliquem sobre la taca, la respatllem i la rentem.

