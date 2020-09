VÍDEO Xoc entre l’exconsellera de Cultura i Pilar Rahola: «Li han dit que digui tot això avui?»

👉🏼 @RaholaOficial a @MVilallonga: "Ha estat molt desapareguda. La indústria cultural no teníem la impressió que estàvem davant d’una conselleria present i activa” #FAQSmalabarsTV3 ▶️ https://t.co/FFIEjgFH8Z pic.twitter.com/ULK5cp2HFY — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 5, 2020

Pilar Rahola i l'exconsellera de Cultura Mariàngela Vilallonga van protagonitzar aquest dissabte una enganxada al FAQS, arran de les crítiques de l'opinadora. "Vostè ha estat molt desapareguda", va etzibar Rahola.La col·laboradora del FAQS va comparar la tasca de Vilallonga amb la d'altres consellers de Cultura que han ocupat el càrrec recentment, com Lluís Puig o Laura Borràs. "Ara l'he vist molt per televisió, quan ja no era consellera", va retreure-li a la consellera, a més de criticar que la consellera no es va deixar "veure" durant la pandèmia, coincidint amb uns moments "delicats" per la indústria cultural.Rahola va insistir en la comparació de Vilallonga amb Puig i Borràs. Del primer, va destacar que estava molt més pendent de la cultura popular i de la segona, que participava en molts més "actes".Vilallonga no es va mossegar la llengua i va respondre amb una pregunta que Rahola va esquivar: "Li han dit que digui tot això avui a la televisió?".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor