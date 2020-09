Investiguen una agressió sexual múltiple a una menor al País Basc amb set joves implicats

L'Ertzaintza ha traslladat a la Fiscalia de Menors a investigació oberta per una agressió sexual a una noia de 17 anys a Vitòria. L'agressió va tenir lloc fa un mes a Vitòria i va ser comesa presumptament per set homes, també menors d'edat, dos dels quals tenen menys de 14 anys, l'edat mínima per ser processat.La resta estan investigats per un delicte contra la llibertat sexual. Un d'ells ha ingressat en centre semiobert com a mesura preventiva i els altres quatre tenen una ordre d'allunyament de la víctima.Segons informa El Correo, la noia havia quedat amb un dels acusats, que es va presentar a la cita amb sis amics. La noia ha relatat diversos atacs a la policia basca, mentre que els investigats defensen que els fets van ser consentits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor