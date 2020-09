VÍDEO Grups reduïts i tests setmanals als mestres: la recepta de Mitjà per a la tornada a l'escola

Com creu el doctor @oriolmitja que s’ha d'organitzar el curs escolar? “Grups reduïts i un professor únic amb testeig de forma setmanal. I testeig a tots els nens abans d'anar a veure els avis” #FAQSmalabarsTV3 ▶️ https://t.co/FFIEjgFH8Z pic.twitter.com/kseZCzkaeG — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 5, 2020

“Jo sí que deixaria anar les criatures a l’escola però quan els recollís no els portaria a veure els avis ni cap persona de risc” @oriolmitja #FAQSmalabarsTV3 ▶️ https://t.co/FFIEjgFH8Z pic.twitter.com/n3e9UpvHaf — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 5, 2020

L'infectòleg i investigador Oriol Mitjà ha assenyalat les claus per a garantir la seguretat sanitària a les escoles a partir de l'inici de curs del pròxim 14 de setembre. En una intervenció al FAQS, Mitjà va plantejar la necessitat que l'alumnat s'organitzi en grups reduïts i que es puguin fer proves setmanals als professors per detectar si són positius de Covid-19.Mitjà també demana que els infants se sotmetin a tests abans que vagin a veure els seus avis. L'investigador es mostra favorable a l'assistència dels alumnes a l'escola però avisa que el millor és que quan surtin no vagin a veure cap persona que formi part d'un grup de risc. "Segurament un nen passarà la Covid-19 de forma asimptomàtica o molt lleu però encomanen a altres", assegura.L'infectòleg també qüestiona les conclusions del Govern a partir d'un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que assenyala la poca capacitat de transmissió del virus de nens a adults. Segons Mitjà, els estudis publicats fins ara apunten que la capacitat de transmissió és la mateixa en infants que en adults.

