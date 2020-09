Dos detinguts a Castelló per no portar mascareta i agredir un policia en un local d'oci

Agents de la Policia Local de Castelló han detingut un home de 56 anys i una dona de 47 per un presumpte delicte de desobediència greu i atemptat contra un agent de l'autoritat, després de protagonitzar una forta discussió en una terrassa d'un local d’oci del Graó d’aquesta localitat. L'home va negar a posar-se la mascaeta i a respectar la distància de seguretat, i va agredir un dels policies en ser obligats a abanrdonar l'establiment.Els fets es van produir sobre les 23.30 hores de la nit, quan el propietari d'un local d'oci del carrer Canalejas de Castelló va sol·licitar al 092 la presència policial, ja que al seu establiment hi havia dues persones que es negaven a posar-se la mascareta i a respectar la distància de seguretat i, a més, estaven causant molèsties a la resta de clients.Una patrulla de la Policia Local es va traslladar al lloc i va comprovar que hi havia un home i una dona "molt alterats" i que s'estaven enfrontant als cambrers i altres clients, enmig d'una forta discussió, explica la Policia Local en un comunicat.Després d'intentar calmar els ànims, els policies es van entrevistar amb els responsables del local, els quals els van dir que les dues persones havien estat alertades en diverses ocasions pel personal però no n'havien fet cas. Davant d'aquesta situació, els agents van convidar les dues persones a abandonar la terrassa de l'establiment i els van indicar que s'havien de posar la mascareta a la via pública. Fins i tot n’hi van entregar-ne una de nova a l'home, que la portava trencada.La parella, en comptes de tranquilitzar-se, encara es va mostrar més agressiva amb els agents i després que els indiquessin en repetides ocasions que havien d'abandonar el lloc, l'home i la dona es van mostrar "desafiants" i van amenaçar els agents.En un moment donat, quan se'ls va obligar a abandonar el lloc, la dona va arremetre contra un dels agents i el va esgarrapar, causant-li petites ferides a diversos llocs del cos. Per tot plegat, van ser detinguts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor