Mitjà i Trilla desaconsellen els actes massius per la Diada

Els epidemiòlegs Oriol Mitjà i Antoni Trilla han coincidit en desaconsellar la celebració d'actes massius per la Diada . "És un risc que no hauríem d'assumir", ha apuntat Mitjà durant una entrevista al FAQs , que ha compartit amb el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic.Tots dos han argumentat que els actes que l'ANC planteja, encara que siguin amb les mesures sanitàries pertinents, acabaran generant mobilitat i risc d'aglomeracions i han demanat extremar les precaucions especialment a tres dies de l'inici del curs escolar. En aquest sentit, els investigadors han emplaçat l'entitat independentista a ser "més innovadors" i han matisat que això no implicaria renunciar a celebrar l'efemèride, sinó "reduir al màxim els riscos".Mitjà ha advertit que el coronavirus "no està superat" i ha indicat, per tant, que el 2021 continuarà sent un any "anormal". "Fem-nos a la idea que encara ens queden 12 mesos, de cara al 2022 ja es normalitzarà", ha apuntat. Precisament per això tots dos epidemiòlegs s'han mostrat partidaris de, en les condicions actuals, no celebrar la Cavalcada de Reis del 2021, d'aquí a quatre mesos.Trilla ha argumentat que, de fet, algunes d'aquestes celebracions socials "perden el sentit" si s'han de celebrar amb moltes restriccions per les mesures sanitàries i ha apostat per posposar-ho i "ajudar que no s'escampi el virus".D'altra banda, Mitjà ha urgit els governs espanyol i català a comprar tests d'antigen, els nous tests d'anticossos que permeten tenir resultats en deu minuts. Segons Mitjà, les administracions han de comprar "ja i immediatament" aquestes noves proves perquè no passi el mateix que amb les PCR, que ha recordat que en van començar a escassejar després de la compra massiva per part del sector privat.Per a Mitjà, aquests testos poden facilitar la tornada a l'escola o la relació dels nens amb els seus avis, ja que considera que si els professors es testegen setmanalment i els infants ho fan just abans de visitar persones de risc, disminueix molt la possibilitat de contagi. "La regla ha de ser test, test i test", ha resumit.

