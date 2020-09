La Plataforma antiincineradora de Cercs alerta que el projecte no està mort

Assemblea de la Plataforma antiincineradora de Cercs, al pati del Konvet de Cal Rosal. Foto: Mar Martí / ACN

La Plataforma antiincineradora de Cercs (PAIC), al Berguedà, alerta que el projecte per instal·lar una incineradora al municipi pot "reflotar", malgrat que el passat 6 d'agost el Govern va tombar la proposta per incompatibilitat urbanística. La plataforma, que ha celebrat aquest dissabte a la tarda una assemblea informativa, assegura que si es fa una nova ordenació urbanística hi hauria possibilitats de reactivar el projecte.Per tot plegat, insisteixen en què cal treballar perquè "cap projecte d'aquestes característiques es pugui fer en aquest espai", segons ha explicat a l'ACN la portaveu de la plataforma, Martina Marcet. D'altra banda, informen que, de moment, no han rebut l'autorització per la mobilització que han convocat pel proper 13 de setembre.La Plataforma antiincineradora de Cercs (PAIC) ha volgut deixar clar als seus associats que el projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials per produir energia a l'antiga central tèrmica de Cercs no està mort, malgrat que el Govern va tombar el projecte el passat 6 d'agost per incompatibilitat urbanística. La portaveu de la PAIC, Martina Marcet, ha dit que "el projecte no s'ha avortat, sinó que segueix havent-hi la possibilitat que torni a reflotar si hi ha una nova ordenació urbanística sobre l'espai de la central".De fet, un altre integrant de la PAIC, Isaac Lozano, ha deixat clar en el transcurs de l'assemblea d'aquest dissabte que el projecte "no s'ha aprovat, no pas perquè no interessi, sinó perquè va haver-hi un error de forma a l'hora de donar la llicència". "Hem de tenir súper clar que si no hi hagués hagut aquest error de forma, aquest projecte ara mateix podria estar tirant endavant", ha lamentat Lozano, que ha alertat que "el perill que aquí s'hi instal·li una incineradora segueix vigent".Davant d'aquesta situació, la plataforma creu que s'ha d'aconseguir que "en aquest espai no es pugui fer cap projecte d'aquestes característiques. Per fer-ho possible, Marcet ha dit que és important que el Govern faci efectiva la moratòria contra nous projectes d'incineració de residus urbans i industrials, aprovada el passat mes de març al Parlament. Aquesta moratòria, presentada per la CUP, va tenir el suport de Comuns, ERC i Junts per Catalunya.A més, davant la possibilitat que es convoquin noves eleccions de forma imminent, la portaveu de la plataforma ha demanat que hi hagi un "canvi substancial" en la gestió d'aquest tipus de projectes. Segons ella, és important que sigui el Departament de Medi Ambient i no pas el de Territori i Sostenibilitat qui s'ocupi de tramitar les iniciatives d'aquestes característiques perquè "això donaria més garanties".De fet, des de la plataforma creuen que el dels residus és un "negoci molt llaminer" i denuncien que es tracta d'un sector que "té molt poder d'influència en determinats sectors polítics, entre els quals hi ha el Departament de Territori i Sostenibilitat".D'altra banda, la plataforma també demana que la decisió de portar un projecte d'aquestes característiques al territori no recaigui solament en un Ajuntament, sinó que sigui una decisió de caràcter supramunicipal.La PAIC havia convocat una concentració davant de la central de Cercs el proper 13 de setembre, però a hores d'ara no saben si podran dur-la a terme. Segons ha explicat Marcet, encara estan a l'espera de rebre l'autorització de la Generalitat i, al mateix temps, han de veure si les mesures de seguretat per la Covid-19 permeten que es pugui tirar endavant. Per això, ha dit la portaveu de la Plataforma, "hem de veure si acabem fent la mobilització o bé un altre tipus d'acció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor