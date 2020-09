La central nuclear Ascó I registra una parada no programada per substituir una vàlvula de seguretat

La central nuclear d’Ascó I ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no programada a la Unitat 1 a les 4:45 hores d'aquest dissabte a la matinada per substituir una vàlvula de seguretat situada a l’aspiració d’una bomba que pertany al tren A del sistema d’extracció de calor residual. Aquesta intervenció requereix una aturada prèvia del reactor.Segons l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), “la incidència no ha tingut conseqüències per les persones ni pel medi ambient”. Per ara Ascó I es manté en “mode d’operació de parada en calent i, un cop s'hagi fet la substitució, es tornarà a sincronitzar amb la xarxa elèctrica”.

