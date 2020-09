Protecció Civil activa en fase de prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges fortes

Prealerta #INUNCAT per previsio de pluges fortes demà tarda-vespre i matinada passat al quadrant nord-est i al litoral central. #protecciocivil — Protecció civil (@emergenciescat) September 5, 2020

Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Inuncat per previsió de pluges fortes aquest cap de setmana. Concretament, s'espera que l'episodi comenci el diumenge a la tarda i vespre i s'allargui fins la matinada de dilluns. Es preveu que les precipitacions es concentrin al quadrant nord-est i al litoral central.Es preveu que a partir d'aques diumenge hi hagi una brusca caiguda de les temperatures al nord-est de la península i amb l'alerta groga per pluges i temptes a les zones de Barcelona i Girona, segons l'Agència Estatal de Metereologia (AEMET). A més que s'esperen forts ruixats localitzats al Pirineu català.El cap de setmana passat ja va haver-hi fortes tempestes i pluges que va assolar bona part del territori i que van deixar imatges com la del riu Ter al límit de la seva capacitat.

