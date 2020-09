Paula Bonet denuncia un cas d'assetjament que «porta allargant-se més d'un any»

1/6 Esta mañana debería haber estado pintando pero la he perdido en comisaría ampliando una denuncia por acoso. La historia lleva alargándose más de un año: golpes en la puerta de mi taller, subidas y bajadas de persiana a última hora del día cuando la luz se cuela por debajo de pic.twitter.com/2ZbbGLG4w9 — Paula Bonet (@paulaboneti) September 3, 2020

La il·lustradora i escriptora Paula Bonet denuncia un recent cas d'assetjament. A través de les xarxes socials, l'artista vila-realenca ha explicat que ha interposat aquesta setmana una denúncia a la policia catalana, "d'una història que porta allargant-se més d'un any"."Cops a la porta del taller, anguiles tallades en trossets amb la brometa d'El violador escrit a l'interior del sobre; assistències a les xerrades a primera fila; desenes de mails; declaracions d'amor; insults; desitjos de mort; i un llarg etcètera que no contempla el format Twitter", relata Bonet.Confessa sentir-se "cansada" i que si ha escrit això és "per si acaba passant alguna cosa". Denuncia que ha trucat massa vegades al 112, i que Mossos i advocats l'han avisat que aconseguir una ordre d'allunyament serà complicat perquè l'individu és un desconegut i no una parella o exparella.Bonet està "segura" que si fos home, tot això que està aguantant -gas pebre i cúter a la bossa de mà; inversions econòmiques en mesures de seguretat del taller; informar a les alumnes en tot moment que tinguin el local tancat amb clau si ella no hi és- no estaria succeint. Comparteix la història per lamentar com de "desprotegides" estan les dones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor