Puigdemont avisa que no es pot negociar amb «un estat opressor»: «Se l'ha de derrotar»

L'expresident Carles Puigdemont ha avisat que "no es pot transaccionar amb un estat opressor". "Se l'ha de derrotar", ha defensat aquest dissabte en un acte l'ANC a Brussel·les amb motiu de la Diada. El líder de Junts per Catalunya ha acusat el govern espanyol d'haver "abandonat" el diàleg. "No pararem fins a poder doblegar un estat que no té cap altre interès que no sigui doblegar-nos", ha reblat. Puigdemont ha assegurat que l'embat serà "difícil, llarg i incert" però el veu "possible". "Persistirem", ha remarcat l'eurodiputat de Junts.

Així, Puigdemont ha dit que no s'aturarà per "doblegar" l'estat i que confia no trigar "molts anys" en aconseguir-ho. "És l'únic camí", ha afirmat el líder de JxCat.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret, veu com una bona "solució política" la proposta de llei d'amnistia del grup de juristes, catedràtics de dret constitucional i politòlegs anomenat Amnistia i Llibertat. "La llei d'amnistia ha de ser la que políticament acabi amb la presó i amb l'exili", ha defensat.

Serret ha fet una crida a unir forces entre els independentistes i "demòcrates" per combatre la "repressió". "Al final ens toca a tots", ha avisat.

Exposició dels presos a Brussel·les

L'exconseller Lluís Puig i el raper Valtònyc també han intervingut a l'acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Brussel·les per inaugurar a la capital belga l'exposició de Santiago Sierra "Presos polítics a l'Espanya contemporània" que va ser censurada a ARCO el 2018. Les fotografies dels presos es podran veure del 6 al 30 de setembre a la sala Espace Ninove Centre Multiculturele de Molenbeek.

