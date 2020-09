Viggo Mortensen, indignat amb el tracte a la gent gran durant la pandèmia: «S'assembla al que feien els nazis»

El reconegut actor Viggo Mortensen es mostra indignat pel tracte donat a la gent gran durant la pandèmia. En una entrevista a El País per promocionar la pel·lícula "Falling" -on debuta com a director en una cinta en la qual un home ha de conviure amb la demència del seu pare-, l'artista ha criticat la gestió dels governs els primers mesos de la crisi sanitària."Aquelles instruccions donades per la Comunitat de Madrid són terribles, però també ha succeït a Catalunya, i ara als Estats Units", assegura. "Quan arriben pacients grans als quals a la millor els queda dos anys de vida, a això li posen un nom molt tècnic per en realitat voler dir "cap a casa, vostè no hi cap aquí", relata l'actor.El protagonista d'El Senyor dels Anells conegut mundialment com a Aragorn, ha anat inclús més enllà i ha comparat l'escenari amb l'Holocaust: "És horrible, el que s'ha fet amb la gent gran durant la pandèmia s'assembla al que feien els nazis. Una fila aquí, i una altra allà. "Aquest és dèbil, així que és dispensable"", ha denunciat.

