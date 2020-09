El País Valencià prorroga 21 dies més les restriccions per frenar el coronavirus

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dissabte l'ampliació a 21 dies més de les últimes mesures, decretades el passat 17 d'agost, per frenar els contagis per Covid-19 i l'expansió de la pandèmia pel País Valencià.A més, les restriccions s'estendran als salons de joc o casinos que, ara hauran de tancar a les 01.00 hores de la nit, igual que els restaurants, i no podran admetre nous clients a partir de la mitjanit.Així ho ha anunciat Puig en una compareixença davant els mitjans de comunicació, on ha assenyalat que tot i la situació "complexa" que viu el País Valencià, s'ha observat una "estabilització de la corba de contagis", amb un "equilibri" entre les altes i els nous positius.El president ha donat a conèixer aquesta decisió, que està previst que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) aquest dilluns i que entri en vigor el dimarts vinent, 8 de setembre. "Cal accelerar el control de la pandèmia, per això, cal ser constants en les mesures restrictives i preventives posades en marxa per insistir en aquesta línia", ha manifestat.Així mateix, el president ha destacat que en els últims dies s'estan realitzant una mitjana de 10.000 PCR diàries, que donen una informació "molt valuosa".Pel que fa a la pressió hospitalària, Puig ha apuntat que creix "molt suaument" i ha descartat qualsevol situació d'"alarma". "La situació està controlada i cal ser constants en les mesures restrictives per accelerar en el control de la pandèmia", ha remarcat.

