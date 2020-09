La singular oferta de feina britànica: 2.200 euros per fer una mudança despullat

Al Regne Unit acaben de publicar un original anunci de feina . Ajudar a fer una mudança completament nu per 2.000 lliures (uns 2.200 euros). Els demandants són una parella de naturistes que estan buscant un conductor que els traslladi les seves pertinències sense roba de la localitat de Reading a Londres, a uns 70 quilòmetres de distància.La petició pel trasllat, que està previst per a mitjans de setembre, ha causat enrenou a les xarxes. La parella ha abraçat el moviment naturista des de fa cinc anys i, malgrat que no acostumen a esperar que la resta segueixi les seves tradicions, com que la feina tindrà lloc a l'interior de casa seva, preferirien trobar a algú que no li importés fer aquestes tasques despullat.Des de la companyia de mudances que acull l'oferta expliquen que "mai s'havien trobat amb una petició així". "Com a marca, el nostre objectiu és oferir a cada client el servei més professional siguin quines siguin les seves necessitats", diu el fundador de Shift, Jacob Corlett. "És evident que es tracta d'una petició única, però si això funciona i hi ha demanda, no veig perquè no obrir un nou servei d'aquestes característiques. Al cap i a la fi, hi ha milions de naturistes al Regne unit, no són un nombre insignificant de potencials clients", conclou.

