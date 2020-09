Aragonès demana a Torra «consensuar la resposta» a la possible inhabilitació

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat al president Quim Torra "consensuar la resposta" a la seva possible inhabilitació per evitar caure en una nova "baralla" entre els socis de govern, "abandonar els partidismes i fer una defensa conjunta i pactada de la institució".En una entrevista a l'agència EFE que reprodueixen diversos mitjans, Aragonès considera que aquesta qüestió s'ha de pactar abans que el Tribunal Suprem celebri la vista sobre el recurs del president contra la condemna d'any i mig d'inhabilitació per haver desobeït l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs de tots els edificis públics durant el període electoral.Aragonès també ha denunciat la "repressió" que suposaria inhabilitar un president per haver exercit la llibertat d'expressió i, alhora, el "risc d'una crisi institucional i una situació d'interinitat i provisionalitat". "Els ciutadans no ens perdonarien que davant d'un atac com aquest a la Generalitat acabés derivant en una baralla o discussió entre les forces del govern", ha advertit.Davant del compte enrere, el vicepresident ha recordat la possibilitat que Torra s'anticipi al Suprem i fixi un calendari electoral abans que sigui massa tard. "Si ha d'haver-hi eleccions, el més convenient és que sigui una data triada pel president de la Generalitat i no pel Tribunal Suprem", considera.Per altra banda, pel que fa a la recent remodelació de govern, Aragonès ha mostrat el seu "respecte" per la decisió, però creu que a les conselleries dels republicans "no és necessari fer cap canvi". Al contrari, afirma que "manté la confiança" en tots ells i que cal "reforçar la feina que estan fent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor