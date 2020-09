Interior avisa de dos comptes falsos que es fan passar pel nou conseller Sàmper

🔴 Des del departament d'#Interiorcat, informem que actualment, el conseller Miquel Sàmper, no té compte de Twitter oficial. @MiquelSamper i @SamperMiquel no són perfils oficials — Interior (@interiorcat) September 5, 2020

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha informat aquest migdia que el recentment designat conseller Miquel Sàmper actualment no té perfil de Twitter oficial. L'anunci ve perquè en les darreres hores, s'ha creat un nou perfil a la xarxa social amb el nom i cognom del terrassenc que es fa passar com a formal i que ha sumat prop d'un miler de seguidors.El perfil fals compta, per exemple amb el seguiment dels presidents Carles Puigdemont, José Montilla i d'altres diputats, polítics, periodistes i mitjans de comunicació. L'altre perfil indicat es va crear l'any 2017 i no té cap tuit publicat ni compartit agradaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor