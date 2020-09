Canadell, en contra de la fusió de Caixabank i Bankia: «Serà un pas per concentrar poder a Madrid»

Per acabar, com a membres fundadors de la Caixa de Pensions, anunciem q ens oposarem a aquesta fusió pels motius esmentats, emplacem a les altres 4 fundadores a manifestar-se en la mateixa línia i demanarem formalment q no es porti a terme l’operació — Joan Canadell (@jcanadellb) September 5, 2020

La Cambra de Comerç de Barcelona s'oposa a la fusió entre CaixaBank i Bankia . El seu president, Joan Canadell, ha manifestat públicament el seu rebuig a l'operació avisant que "serà un pas més per concentrar el poder a Madrid".En una piulada a través del seu compte a Twitter Canadell ha recordat que la Cambra de Comerç de Barcelona és un dels cinc membres fundadors de la Caixa de Pensions, i com a tal es nega a què es produeixi l'operació. De la mateixa manera, ha emplaçat als altres quatre membres a què també ho facin i que són l'Ateneu Barcelonés, l'Institut Sant Isidre, Foment del Treball i la Societat Amics del País.A més d'oposar-s'hi, el president de la Cambra de Comerç també avisa que si s'arriba a donar la fusió entre les dues entitats, comportarà "l'eliminació de milers de llocs de treball per fer l'entitat viable" i que serà "qüestió de temps que la Caixa sigui plenament espanyolitzada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor