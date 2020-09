Què és la hidrocortisona, el fàrmac barat que recomana l'OMS per combatre la Covid-19?

A principis de setmana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va aconsellar l'ús dels corticosteroides, entre ells el de la hidrocortisona, per a tractar els pacients de coronavirus en estat greu o crític. Per contra, no recomanava aplicar-lo en els casos lleus. Els corticosteroides destaquen perquè són barats i fàcils d'aconseguir arreu del món, estant inclosos dins de la llista bàsica de medicaments essencials de l'OMS.La hidrocortisona, que forma part d'aquest grup de medicaments, es caracteritza pel seu efecte antiinflamatori. Actua com un substitut de les hormones que produeix la glàndula suprarenal del cos humà i que tenen una funció antiinflamatòria i immunodepressora. El medicament es pot presentar en diversos formats segons les necessitats, i pot ser administrat via oral (a través de pastilles), via intravenosa (líquid) o directament sobre la pell (en forma de crema o similars).La hidrocortisona ja fa temps que es fa servir per a les al·lèrgies o l'asma, i ja en el seu moment l'OMS es va plantejar la possibilitat de recomanar-la per combatre la Covid-19. El que finalment ha fet que es decideixi han estat els resultats de diverses investigacions, entre elles un estudi publicat a la revista Jama i que mostra com els corticosteroides milloren les probabilitats de supervivència dels malalts greus de coronavirus.A patir de les dades de 121 hospitals de 8 països diferents, els investigadors han conclòs que els pacients que durant 7 dies reben hidrocortisona via intravenosa tenen un 93% de possibilitats de superar la malaltia més que no si no l'utilitzen. En cas que la hidrocortisona sigui administrada quan la pressió arterial és baixa, la probabilitat d'un millor resultat és del 80%.El treball sobre aquests fàrmacs i la seva aplicació contra la Covid-19 es remunta al 22 de juny, quan l'assaig Recovery va publicar un informe preliminar sobre l'impacte dels corticosteroides. Per complementar els resultats, l'OMS es va associar amb els investigadors de set assajos sobre corticosteroides per realitzar una metanàlisi d'aquests, per tal de proporcionar ràpidament evidències addicionals.

