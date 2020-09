Una desena de docents d’una escola de Lleida, aïllats per un positiu de Covid-19

Una desena de docents d'una escola de Lleida estan en aïllament perquè un d'ells ha donat positiu en coronavirus. Segons ha avançat el diari 'El Segre' i ha confirmat en declaracions a RAC1 aquest dissabte el conseller d'Educació, Josep Bargalló, dilluns faran les proves PCR als professors per determinar si han de fer quarantena o no.Bargalló ha detallat que els docents "havien tingut un contacte estret amb aquest que ha donat positiu en un cribratge extern a l'escola", concretament en un barri. Tot i això, ha assegurat que "ens hem d'acostumar" a aquests casos perquè també passaran en "els llocs de treball i en els blocs de pisos".El conseller s'ha mostrat optimista respecte als resultats de les proves PCR i espera que no calgui substituir-los. Per altra banda, Bargalló ha detallat que el cas dels docents contagiats de Sant Vicenç dels Horts no es tornarà a repetir perquè es va produir durant un claustre de professors que "no tenia suficient amplitud" i a partir d'ara aquestes reunions s'hauran de fer "telemàticament" o en "espais molt amplis".

