Rufián participarà un cop al mes a la tertúlia d'Ana Rosa

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats ha fitxat per la nova temporada d'"El programa de AR" de Telecinco i participarà un cop al mes en la tertúlia política. Gabriel Rufián, que ha informat a aquest mitjà que no cobrarà, és un dels polítics escollits per formar part d'aquesta nova taula d'anàlisi amb representants dels principals partits de l'arc parlamentari.La resta de polítics que participaran en la tertúlia política són: Antonio Miguel Carmona, Elena Valenciano, Andrea Levy, Rafael Hernando, Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar, Rita Maestre, Macarena Olona, Mireia Borrás, Juan Carlos Girauta i Toni Cantó.D'aquesta forma, Ana Rosa Quintana, estaria buscant refermar el seu lideratge en la franja matinal amb noves seccions i convidats.

