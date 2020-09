Un 30% dels grups d'alumnes incompleixen les ràtios

El conseller d'Educació reconeix que un 30% dels alumnes incompleixen les ràtios. Així ho ha afirmat aquest matí en una entrevista feta al Via lliure de RAC1 . Josep Bargalló explica que aproximadament 1 de cada 3 grups de l'escola pública tenen ràtios de més de 20 alumnes i caldrà fer "actuacions extraordinàries immediates" abans que comenci el curs escolar. Unes accions que preveu tenir resoltes de cara a dilluns o dimarts.Bargalló explica que els espais alternatius ja es van buscar al juny amb les col·laboracions dels ajuntaments i que en tenen a tots els municipis. "Aquesta setmana decidirem si cal utilitzar-los. Moltes direccions dels centres educatius prefereixen espais dins del centre", apunta.Per altra banda, pel que fa als casos de contagi durant el curs escolar, el conseller avisa que "si un grup estable té un cas positiu, s'aïlla preventivament. I en cas que un segon grup a l'escola tingui un altre positiu, els equips epidemiològics específics analitzaran si cal ampliar l'aïllament a tot l'edifici". A més també ha assenyalat que si un membre del professorat dona positiu "no implica el tancament del centre, ja que no són un "grup de convivència estable". En aquest sentit ha remarcat la importància que els claustres es celebrin telemàticament o en espais grans.Des del Departament d'Educació també s'ha indicat que tots els alumnes de més de sis anys hauran de portar mascareta i es prendrà la temperatura als alumnes cada dia abans d'entrar a classe. "La mascareta és obligatòria dins de l'aula a partir dels sis anys, excepte si el territori on és l'escola està en un risc de rebrot de nivell verd", un nivell que es revisarà de forma setmanal basant-se amb les dades epidemiològiques del territori.En relació als protocols sobre les activitats esportives, el conseller admet que "anem tard". Bargalló afirma que els protocols els ha de desenvolupar l'Estat; "la Generalitat té la competència, però hi ha competicions intercomunitàries. Seria estúpid que nosaltres poséssim unes condicions que no ens permetessin competir". "Quan els tinguem, els adaptarem. La primera setmana millor esperar", apunta.Finalment, també ha fet referència al possible escenari de l'absentisme escolar davant la por de les famílies a la pandèmia. "Cada any hi ha famílies que no porten els fills a l'escola, però enguany segurament seran moltes més", reconeix Bargalló. Tot i això avisa a la fiscalia que ja ha anunciat que perseguirà l'absentisme de forma penal: "els casos s’han de tractar amb molta informació i molta cura abans de qualsevol acció punitiva".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor