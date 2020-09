Dos detinguts per robar en una residència de gent gran escalant per la façana

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat dimecres 2 de setembre un home i una dona, de 20 i 28 anys respectivament, per robar en una residència de gent gran del barri de Sant Andreu de Barcelona escalant per la façana.Els fets van tenir lloc al voltant de les 14:30 h de la tarda quan una parella d'agents de paisà van detectar que els dos individus, coneguts pels seus antecedents penals, rondaven per la zona. Minuts després van observar com l'home sortia d'una finestra d'una de les habitacions de la residència i baixava per la façana de l'edifici mentre la dona vigilava des del carrer.Tot seguit, els agents els van detenir i durant l'escorcoll van trobar un moneder ple de joies. Més tard, es va poder contactar amb la víctima i amb el personal de la residència per tal de retornar els objectes robats a la seva propietària. L'home i la dona van ser arrestats com a presumptes autors d'un robatori amb força. Els detinguts van passar a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.Segons un comunicat de la policia catalana, el mètode de l'escalament és un dels més habituals a l'hora de cometre robatoris amb força. Els assaltants aprofiten elements de l'estructura dels edificis, com parets, baranes, canonades o bastides, per accedir als immobles. Els Mossos d'Esquadra han detallat que per prevenir robatoris cal reforçar finestres i portes d'accés amb reixes, barrots o sensors d'apertura i instal·lar persianes en totes les finestres i balcons. A més, recomanen que encara que es visqui en un pis alt no s'han de deixar les finestres obertes en sortir de casa o anar a dormir. I, si es fan obres a l'exterior de l'edifici, cal assegurar-se que no es pot entrar al pis per les bastides o les escales.

