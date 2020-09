VÍDEO L'emotiu comiat de Carles Prats dels informatius de TV3

👏👏Moltes gràcies per aquesta dècada, Carles! Sort i èxits en la nova etapa 💪😉 pic.twitter.com/B2kAiYXUsW — TV3.cat (@tv3cat) September 4, 2020

Carles Prats s'acomiadava ahir al migdia dels informatius de TV3. El periodista deixarà de presentar el telenotícies després de més de 10 anys per incorporar-se a l'equip del Sense Ficció . Prats marxa assegurant que ha estat un "privilegi i una gran responsabilitat presentar-los la feinada que fan cada dia un equip humà extraordinari que s'hi deixa la pell, amb professionalitat, honestedat i compromís de servei; i que han fet possible un lideratge indiscutible del TN migdia en l'última dècada".El barceloní ha agraït la confiança i la comprensió dels espectadors durant aquesta etapa i ha conclòs remarcant que "les persones passem, però la televisió pública continua. Us deixo en bones mans a partir de dilluns, les millors", en referència a Xavi Coral que cobrirà la seva plaça a partir de la setmana vinent.Qui també s'ha acomiadat de Prats ha estat el seu company del telenotícies vespre Toni Cruanyes que ha penjat un vídeo a les xarxes socials on s'observa un emotiu aplaudiment al periodista per part dels treballadors de la cadena just en acabar l'informatiu.Sense Ficció és un programa dirigit i presentat per Montse Armengou que té com a principal objectiu emetre els "millors documentals d'arreu del món" i de producció pròpia de TV3. Un programa que "busca donar veu a les persones que normalment no en tenen i treure a la llum els conflictes, les polèmiques i les històries que se'ns han volgut ocultar.

