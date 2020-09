Cuixart reclama al sobiranisme aparcar les «disputes electoralistes estèrils»

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat unitat estratègica al sobiranisme quan falta menys d’una setmana per la Diada. Des de la presó de Lledoners ha advertit que “és des d’aquesta estratègia unitària que no renunciarem a construir la República catalana” i ha reclamat al moviment sobiranista que demostri “la seva maduresa” i defineixi “un horitzó comú que aparqui disputes electoralistes estèrils”.A parer del president de l'entitat, condemnat a nou anys de presó per sedició pels fets del 20-S i l'1-O del 2017, “ni la repressió permanent ni els legítims interessos de part justifiquen renunciar a la unitat estratègica”. A més, també ha volgut deixar clar que “diàleg i confrontació no són propostes contradictòries”. En una carta enviada als més de 182.000 socis d’Òmnium , Jordi Cuixart ha tornat a denunciar la repressió “incessant i creixent” de l’Estat espanyol, però ha deixat clar que “ni la repressió ni la quarantena diària a la cel·la impediran que continuem acusant l’Estat de vulnerar drets humans, perquè així lluitem per preservar-los”.Cuixart també ha assenyalat que “el Tribunal Suprem, amb la col·laboració imprescindible de la Fiscalia, ha decidit rebregar el dret penitenciari de tots els presos, polítics i socials, suspenent-nos el tercer grau i les sortides per treballar a la fàbrica”.Segons indiquen des d'Òmnium, des que la fiscalia de l’Estat va exigir la retirada del tercer grau penitenciari i el 100.2 al president de l'entitat, Cuixart passa 23 hores al dia tancat a una cel·la de la presó de Lledoners.

