Sanitat posa data a les primeres dosis de la vacuna a l'Estat

El ministeri de Sanitat situa a finals d'any la data en què podrien arribar les primeres dosis de vacuna segures contra el coronavirus. Així ho ha explicat el ministre Salvador Illa després de la conferència de presidents, on s'ha acordat la necessitat de coordinar-se per a aquesta nova fase i de crear un registre de vacunació. La setmana passada, es va anunciar el primer assaig clínic en humans en fase dos a Espanya i el govern espanyol treballa a nivell europeu per garantir un accés igualitari a la vacuna.A més dels plans de vacunació que hauran d'acordar tots els territoris, durant la conferència de presidents s'ha acordat també donar continuïtat a l'estudi de seroprevalença per veure quina és l'evolució de la pandèmia. Es faran tres onades més de proves a l'octubre, el febrer i el maig. Les autonomies també han consensuat la necessitat d'establir un criteri comú sobre quan és idoni fer cribratges comunitaris, com ja s'està fent en alguns territoris, així com establir una pauta de coordinació en matèria de salut pública amb els ajuntaments.La Generalitat de Catalunya s'ha negat a subscriure els acords de coordinació segellats en la conferència de presidents perquè no s'ha inclòs el compromís de garantir el permís retribuït per a la conciliació de les famílies que hagin de tenir cura de les criatures en quarantena. El president Quim Torra havia posat aquesta condició sine qua non per sumar-se l'acord. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha argumentat que han centrat el focus en aquells acords que ja es van treballar el 27 d'agost, especialment el pla per al retorn a les escoles.Pel que fa al permís, ha argumentat que el ministre de Seguretat Social i Inclusió, José Luis Escrivá, hi "està treballant", que requereix un "major estudi i concreció" i, fins i tot, un canvi normatiu. De fet, la Generalitat reclama un canvi del reial decret llei per facilitar-lo. En tot cas, Darias i Illa han assegurat que totes les autonomies, també Catalunya, han subscrit el pla coordinat per a l'inici del curs escolar i la petició que ha fet el president Pedro Sánchez perquè, en cas de tancament general dels centres en una autonomia, la decisió es prengui informant abans el Ministeri de Sanitat.Illa ha insistit en la necessitat de garantir l'educació presencial i de cenyir-se al protocol comú establert sobre com actuar i reaccionar quan hi hagi un brot en un centre. Ha defensat que l'última paraula a l'hora de decidir si es tanquen els centres en cas d'empitjorament general de la pandèmia la tindran les autonomies. Ara bé, ha insistit que és "convenient" que es valori aquesta mesura amb el conjunt del sistema estatal de salut perquè l'impacte transcendiria la pròpia comunitat. "Ningú s'hi ha oposat", ha resumit el ministre.Pel que fa al repartiment dels fons europeus, el govern espanyol ha detallat que el 15 d'octubre es produirà el primer contacte amb les institucions comunitàries i que abans es produiran reunions bilaterals amb les autonomies per articular les propostes que es faran. Sánchez també ha anunciat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, convocarà el consell de política fiscal i financera aquest mes de setembre per abordar l'inici de la confecció dels pressupostos del 2021.

