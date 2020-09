La resposta del Barça a la decisió de Messi i les seves crítiques a Bartomeu

💙❤️ Leo #Messi: “Donaré el màxim. El meu amor pel Barça no canviarà mai” pic.twitter.com/42vBNCFzcK — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 4, 2020

El Futbol Club Barcelona ha reaccionat a la decisió de Leo Messi de seguir un any més i esgotar el contracte, si bé l'argentí ha deixat ben clar que ell volia marxar i que es queda simplement per no portar el club als tribunals.En tot cas, Messi es posarà un any més la samarreta del Barça. Una samarreta que el club ha aprofitat per lluir a les xarxes socials amb una foto del seu capità lluint-la i indicar així que seguirà al Camp Nou la temporada que ve.El compte oficial del club ha compartit, amb la imatge, una de les frases de Messi durant l'entrevista en la qual ha confirmat la seva continuïtat: "Donaré el màxim. El meu amor pel Barça no canviarà mai".Si bé Messi ha remarcat el seu amor per al club, el to general de l'entrevista ha anat més cap als motius pels quals el jugador vol abandonar el club i les crítiques al president Bartomeu. El club, però ha fet com si res i s'ha limitat a celebrar la decisió de l'argentí.

