La decisió de Messi, en 10 frases: «Fa temps que no hi ha projecte, no hi ha res»

Leo Messi ha anunciat que es queda al Barça en una entrevista amb Goal.com que ha deixat molts titulars, alguns especialment punyents per a Josep Maria Bartomeu. L'astre argentí ha carregat contra la gestió del president del club i també ha explicat els motius pels quals volia allunyar-se del Camp Nou, si bé s'hi acabarà quedant per evitar els tribunals.1. "No aniria mai a judici contra el Barça perquè és el club que estimo, que m'ho va donar tot, és el club de la meva vida, tinc feta aquí la meva vida"2. "Li vaig dir al club, sobretot al president, que volia marxar. Li porto dient tot l'any. Creia que era el moment de fer un pas al costat"3. "El president sempre va dir que jo podria decidir si em quedava o marxava a final de temporada, i al final no va acabar complint la seva paraula"4. "Fa temps que no hi ha projecte, no hi ha res, es van fent malabars i van tapant forats a mesura que van passant les coses"5. "Ara s'agafen a que no hi vaig dir abans del 10 de juny, quan resulta que el 10 de juny estàvem competint per la Lliga enmig del virus aquest de merda i d'aquesta malaltia que va alterar totes les dates"6. "Ha estat un any molt complicat, he patit molt en els entrenaments, els partits i el vestidor. Se'm va fer tot molt difícil i em vaig plantejar buscar nous objectius, nous aires"7. "La meva actitud no canviarà per molt que hagi volgut marxar. Sempre vull guanyar, sóc competitiu i no m'agrada perdre a res"8. "Marxar en aquest moment no tenia res de dolent. Ho necessitava jo, ho necessitava el club i era el millor per a tots"9. "Quan ho vaig comunicar a la meva dona i els fills va ser un drama. Tota la família plorant, els meus fills no volien marxar de Barcelona, ni canviar d'escola"10. "Vaig mirar més enllà i vull competir al màxim nivell, guanyar títols, competir la Champions. La pots guanyar o perdre, perquè és molt difícil. Almenys s'ha de competir, i que no ens passi com a Roma, Liverpool o Lisboa"

