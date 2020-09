Les territorials de l'ANC al Berguedà suspenen l'acte presencial de la Diada amb el 80% dels vots

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) del Berguedà ha suspès la mobilització central de la Diada que havia previst davant de l'edifici d'Hisenda a Berga. Segons han explicat els seus responsables en una compareixença pública aquest divendres, un 80% dels associats de les territorials de l'Assemblea al Berguedà han votat en contra de l'acte, i un 20% a favor. Els membres de l'ANC, Lluís Escriche, Manel Escobet i Antonio Nieto, han insistit que els motius són tècnics i no sanitaris, i han assegurat que la darrera nota de premsa de l'entitat, on s'explicava que es proposava la suspensió de l'acte per un tema "de responsabilitat amb la salut pública", va ser precipitada."Ens vèiem capaços de tirar-ho endavant i de complir amb les normes sanitàries, però molts col·laboradors ens van expressar neguit i van fer un pas al costat. Davant d'això, vam creure que aquest any era un joc que tant si el fèiem com si no, havia quedat molt tocat i era diferent d'altres Diades", ha apuntat Manel Escobet.La votació entre les 18 assemblees del Berguedà va ser clara, i s'ha triat no fer l'acte central. Ara bé, l'entitat no vol renunciar a dur a terme una acció de protesta davant d'Hisenda. En comptes d'una mobilització amb un aforament de 1.400 persones, com estava previst, l'ANC anima ara a fer fotos-denúncia davant l'edifici durant tota la jornada i penjar-les a les xarxes socials. L'organització ha explicat que hi situarà cadires buides per escenificar que la reivindicació contra la repressió de l'estat espanyol segueix ben viva a la ciutat i a la comarca."Volem fer visible la reivindicació a través de la xarxa i per tots els canals possibles", han dit. Es publicarà un manifest a les xarxes socials a les 17.14 hores i es fa una crida a tothom a fer-se una selfie i compartir-la per Internet.La suspensió de l'acte a Berga ha tingut una forta repercussió a tot el país aquesta setmana. L'ANC ha limitat la mobilització a 48.000 persones a tot Catalunya, repartides en 107 punts de 82 municipis; i insisteix que es tracta d'una acció segura. En aquest sentit, els responsables de l'ANC a la comarca del Berguedà han reiterat que les assemblees territorials funcionen "de manera autònoma" i han negat haver rebut cap instrucció ni retret des de Barcelona després de l'anunci de cancel·lació. "L'ANC no ens ha dit res per decidir no fer la concentració", han subratllat.En la compareixença d'aquest divendres, també hi ha intervingut un dels organitzadors de l'acte de l'11-S a Solsona, Jordi Gómez, que ha explicat que la concentració a la capital solsonina es portarà a terme coincidint amb la celebració de la Festa Major amb un aforament màxim de 200 persones i inscripció prèvia i comptarà amb la presència de l'humorista català Toni Albà. L'ANC de Solsona també ha sotmès la decisió de fer o no acte presencial a la ciutat per la Diada. "No hauria tingut sentit fer una trobada d'havaneres i no l'acte de la Diada", ha dit.El coordinador de l'ANC Berga, Lluís Escriche, ha destacat que han posat en marxa la venda de marxandatge com cada any. Així, vendran samarretes de l'11-S al mercat del Vall dels dissabtes i al Cine Catalunya, d'11 del matí a 1 de la tarda i de 6 de la tarda a 8 del vespre, entre setmana. A més, demanen adquirir un "QR solidari", que està pensat per crear vincles socials i contribuir econòmicament amb una donació.A la roda de premsa, hi ha participat, a més, la presidenta d'Òmnium Berguedà, Montse Soler. L'entitat cultural col·labora com cada any amb l'assemblea en l'organització de la Diada.

