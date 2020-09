Detenen al Vendrell un conductor que circulava per l'AP-7 a 211 km/h

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous al Vendrell un home de 38 anys resident a Itàlia com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a gran velocitat.Al voltant de les 15 h, un control de trànsit situat al quilòmetre 264 de l'AP-7, al terme municipal de Vinyols i els Arcs (Baix Camp) va captar el turisme, que conduïa a 211 km/h en direcció Barcelona. Una patrulla el va perseguir i el va aturar quaranta quilòmetres més endavant, a l'altura del Vendrell. Un cop identificat, va quedar detingut per circular a una velocitat penalment punible, ja que l'AP-7 està limitada a 120 km/h.