Pols per la regulació dels lloguers abans de la votació al Parlament

El 9 de setembre el Parlament votarà la proposició de llei per regular el preu dels lloguers a Catalunya. Inicialment, la proposta impulsada pel Sindicat de Llogaters tenia el suport de JxCat, ERC, els comuns i la CUP. Els postconvergents, però, van fer marxa enrere i pocs dies després d'anunciar l'acord van presentar unes esmenes per rebaixar-ne el contingut . Ara queden quatre dies de negociacions que poden desembocar en tres escenaris: l'aprovació de l'acord inicial, impedir que la llei tiri endavant o donar llum verda a una regulació que tingui en compte -en més o menys mesura- les esmenes plantejades per JxCat.La intenció inicial de JxCat, de fet, era que la proposició de llei no es debatés al pròxim ple. Fonts del grup parlamentari justifiquen que l'objectiu era disposar de més temps per debatre les esmenes. Finalment, però, els seus representants van donar llum verda al debat. Un canvi de parer que des del partit no aclareixen i que s'ha produït enmig de la trencadissa entre el PDECat i l'espai liderat per Carles Puigdemont.L'autoesmena presentada pel grup parlamentari va ser reivindicada pel PDECat, que ara s'ha quedat amb només quatre representants a l'hemicicle. Està per veure si la ruptura entre el partit i JxCat -que diverses veus, com l'exconseller Jordi Turull, situen al centreesquerra- decanta la balança cap a l'aprovació de l'acord inicial per la regulació dels lloguers, prescindint de les esmenes.La del PDECat, però, no és l'única oposició interna entre els que van avalar la mesura en un primer moment. Fonts del Departament de Territori consultades perasseguren que el conseller Damià Calvet -que també ha deixat el PDeCAT- manté el seu suport a les esmenes. Unes esmenes que, entre altres coses, plantegen que els propietaris que ingressin menys de 3.130 euros mensuals o 43.818 anuals no estiguin obligats a limitar el preu que cobren als llogaters.JxCat també planteja que siguin els ajuntaments els que decideixin si cada municipi regula els preus o no i que les quotes puguin apujar-se si estan per sota de l'índex de preus de la Generalitat. A més, demanen que els propietaris puguin apujar el preu fins a un 20% si renoven totalment les instal·lacions, substitueixen tots els tancaments exteriors, renoven totalment cuines i banys, i fan altres tipus de reformes a l'interior.El president Torra, mentrestant, es mostra favorable a l'acord inicial però a principis d'agost ja va avançar que obria la porta a negociar modificacions si això servia per arribar a un acord. Entre aquestes modificacions, Torra veu amb bons ulls deixar als ajuntaments la potestat d'aplicar o no la regulació i acceptar un topall d'ingressos per sota dels quals els propietaris no estiguessin obligats a respectar la norma, rebaixant-lo respecte de la proposta de JxCat.El rebuig a la mesura també és extern i el sector immobiliari ha promès presentar batalla contra la regulació . Qui s'expressa de manera més contundent són els agents de la propietat immobiliària, a través de la seva associació i el seu col·legi, que no descarten recórrer a la via judicial per intentar frenar-la.El Sindicat de Llogaters reivindica l'acord inicial i recorda que va ser impulsat per una majoria parlamentària de la qual formava part JxCat. Fonts del sindicat confien que el suport de Torra faci decantar la balança cap a l'aprovació del text original i defensen que la mesura compta amb un ampli "suport social". Sense anar més lluny, 4.000 entitats socials ja han firmat a favor de la regulació.Les mateixes fonts demanen als partits que no busquin "excuses" i assenyalen també al PSC. "S'ha compromès amb la regulació a l'estat espanyol i no l'està fent. Aquí s'empara en la inconstitucionalitat", argumenten. També critiquen el paper de Ciutadans i PP. Les dues formacions van demanar un pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries, que veu inconstitucionals alguns dels articles de la llei. Els seus dictamens, però, no són vinculants.Des d'ERC defensen l'acord original i retreuen la postura als seus socis de Govern. "Ens continua sorprenent que JxCat hi presentés esmenes quan és un dels signants de la proposició", asseguren fonts del grup parlamentari. La proposició de llei preveu pilotar la regulació de preus a partir del codi civil català, competència del Departament de Justícia, en mans d'ERC.Comuns i CUP també són partidaris de mantenir l'acord a quatre bandes que va permetre registrar la proposició al Parlament. Per tant, quan falten cinc dies per a la seva votació, la pilota és a la teulada de JxCat. Queden per endavant hores de negociacions que determinaran si es posa un topall o no al preu dels lloguers a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor